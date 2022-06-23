الدبيبة يوافق على مقترح “عون” لتنحية “صنع الله” من رئاسة مؤسسة النفط

العنوان-جادو

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، موافقته على مقترح وزير النفط والغاز، محمد عون، على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله.

جاء ذلك، خلال الاجتماع العادي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022 المنعقد بمدينة جادو غربي البلاد.

وطالب الدبيبة عون بتقديم مرشحين لقيادة المنصب، بدلا عن صنع الله.

وقال وزير النفط، خلال الاجتماع، إنه تقدم بمجموعة أسماء كمقترحين لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، داعيا إلى عدم تدخل المحاصصة كون أن المنصب يحتاج لكفاءات.

وقال الدبيبة: “نحن موافقين على هذا الطرح، وهذا أعتقد يحتاج إلى دراسة من قبل المتخصصين، وبعدها نقدمه للاعتماد. كبند يعتبر مفتوح”.

وأوضح الدبيبة: أن “المحاصصة لا أعتقد أنها ستكون المبدأ الأول وتوزيع المناصب أعتقد أنه يجب يكون بحسب الكفاءات، لكن من الممكن أخذ المحاصصة كمبدأ ثاني في الاعتبار، والأهم ألا يأتي شخص من خارج القطاع لتولي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.