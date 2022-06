كلا: الانقسام داخل مجلس الأمن حول ليبيا يلقي بظلاله على الأمم المتحدة والبعثة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد كلا إن الانقسام داخل مجلس الأمن حول ليبيا وتباين المواقف حول تعيين مبعوث جديد للأمين العام يلقي بظلاله على الأمم المتحدة وبعثة الدعم في ليبيا.

كلا أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن تصريحات الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة تظهر على شكل ألغاز وتناقضات وكلام لن يزيد ولن ينقص شيئًا.

