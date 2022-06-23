الدبيبة يبحث صعوبات تنفيذ المشاريع في جادو

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن، بأعيان وحكماء بلدية جادو، للتعرف على الصعوبات التى تواجه تنفيذ عدد من المشاريع التي تحتاجها البلدية.

وبين المكتب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة قام بعد ذلك بجولة تفقدية للإطلاع على مرافق البلدية والوقوف على احتياجاتها وحاجات المواطنين فيها.

وكان الدبيبة أكد في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن العادي لسنة 2022 المنعقد بمدينة جادو على ضرورة أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن كما يجب الحفاظ على حالة الاستقرار إلى حين إجرائها.

وأضاف الدبيبة أن المجتمع الدولي يرفض التشويش على الشعب الليبي بالإعلان عن تواريخ معينة لإطالة الأزمة وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إجراء الانتخابات وإنتاج سلطات منتخبة جديدة من الشعب.