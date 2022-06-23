ليبيا تتسلم رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»

تسلمت ليبيا رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» خلفا لدولة الكويت الشقيقة التي تولت الرئاسة السابقة، بحسب ما أعلنته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والذي عُقد بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا يومي الثلاثاء والأربعاء 21 إلى 22 يونيو الجاري.

وقالت وزارة المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه المبروك وشارك فيه وزراء المالية وممثلو الدول الأعضاء في الصندوق، تناول جملة من الموضوعات المهمة تعلقت بتوجيه سياسات الصندوق وتوسيع نشاطاته وبرامجه التمويلية ودراسة المخاطر تحقيقا للأهداف التي أسس من أجلها الصندوق.

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أهداف صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»

وأوضحت وزارة المالية أن أهداف الصندوق تتمثل «في كونه أداة تمويل تقوم من خلالها دول منظمة الأوبك بدعم اقتصادات الدول غير النفطية والفقيرة وتقديم المساعدة لها عن طريق المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والصناعية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي لتلك الدول».

وأضافت وزارة المالية أن الاجتماع جرى خلاله أيضا اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات صندوق «أوفيد» خلال السنة الماضية 2021، وكذلك المصادقة على القوائم المالية عن السنة ذاتها والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغ إجماليها مبلغا وقدره 196.3 مليون دولار.

المبروك خلال ترأسه اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوبك» في فيينا. (وزارة المالية)

المبروك خلال ترأسه اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوبك» في فيينا. (وزارة المالية)