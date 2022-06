ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وأهالي جادو.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الدبيبة في حركة التفاف أخيرة يجتمع بأهالي جادو اليوم قرب المستشفى، لدغدغة مشاعرهم وتمنيتهم ببلدية منفصلة لضرب إسفين بين العرب والأمازيغ”.

