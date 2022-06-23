المنفي خلال إطلاق مشروع المصالحة الوطنية: عازمون على تجنيب الشعب ويلات الحروب

أطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الخميس بطرابلس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، والمنظمات المحلية والدولية، وبمشاركة رئيسا مجلسي النواب، والأعلى للدولة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بكلمات عبر تقنية “الفيديو”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال حفل الافتتاح، أنه آن الوقت للتسامح والتصالح، بعد سنوات، من قسوة التهجير، ومرارة الفقد، وويلات الانقسام والتخلف، وآن لهذه الأرض أن تحتضن أبناءها جميعا، إخوة متحابين، وأن لكل ليبي وليبية حق العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب هذا الوطن الغالي، وأن نترك لأجيالنا من الأسباب، مايشعرهم بالفخر والعزة والانتماء إلى أرضهم ووطنهم.

وأضاف المنفي:” لقد عانت شعوبا كثيرة، الفرقة والقطيعة والانقسام؛ لكنها بالعزيمة والإرادة والهمة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح وعبرت ونهضت، ونحن الليبيون ليس استثناء، ولقد وضعنا على عاتقنا أن نضع لأجيالنا الثقة والطمأنينة والترابط، وأن نرسخ في نفوسهم قيم التصالح والتسامح والتعايش بسلام”.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي عازم من خلال هذه الرؤية، على تجنيب الشعب ويلات الحروب، وما تخلفه من الفقد، والأسى، والتهجير، والتشريد، والحرمان.