الشؤون الاجتماعية: منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ 18 ستصرف قبل عيد الأضحى

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الخميس، إحالة كل ملاحق منحة الزوجة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار.

وقالت الوزارة إنها أحالت “اليوم الخميس أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها”.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل منحة الزوجة والأولاد عبر ملحقين يتضمن “الملحق الأول منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020″، والثاني “ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021” والثالث “الملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022”.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القيمة الإجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالي 38 مليون دينار، موضحة أنها تأتي استمرارا لمبادرة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

ولفتت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك.