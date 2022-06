ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري إن تصريح الناطق باسم الأمم المتحدة باهت، ويؤكد أنهم مغيبون عن حقيقة ما حصل من توافق محلي.

المسوري أشار إلى أن هذا التصريح يوضح حقيقة التخبط والارتباك الحاصل في موقف البعثة منذ فترة.

ووجه نصيحة للبعثة بألا تستعمل تاريخ 22/6/2022، للتسويف والمماطلة والقفز على الخيارات والتوافقات الوطنية.

