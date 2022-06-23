المنفي: ليبيا تحتاج المصالحة للخروج من دائرة التبعية والتدخلات الأجنبية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، مضيفا أنه: “لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح”.

وتابع المنفي: “لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت”، وذلك في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في طرابلس، اليوم الخميس.

وأضاف المنفي: “نحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الأوان للكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن، وآن لنا أن نترك للأجيال المقبلة من الأسباب التي تشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض كما فعل أجدادنا العظماء”.

وأردف المنفي قائلا: “عزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته”.

وقال: “على ذلك عقدنا العزم في تدشين هذه المبادرة لمصالحة وطنية شاملة للشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته قائمين بأعباء هذه الأمانة وملتزمين بمسؤولياتنا الوطنية.. فالتاريخ والحاضر والمستقبل يجمعنا ونحن في أعناقنا المجلس الرئاسي أمانة عظيمة، وهي مسؤولية تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة تلم شمل الليبيين وتعيد لهم نسيجهم المجتمعي، وحتى يكون الليبيون شركاء في الإدارة والإرادة، فلا مناص من المصالحة الوطنية.. آلينا على أنفسنا خلال هذه الرؤية أن نضع أسس العبور إلى غد واثق مطمئن ومشرق”، مختتما بإطلاق رؤية المصالحة.