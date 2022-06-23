عقيله صالح: نريد مصالحة نطوي بها ماضي الصراعات

عبر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، عن تطلعه لطي الخلافات والحساسيات، ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت مناخ العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف، واستهلكت الطاقات وضيعت الكفاءات والقدرات، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته عبر تقنية “الفيديو”، خلال مشاركته في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس، أن إنجاز مصالحة وطنية حقيقية، يضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، مصالحة نطوي بها ماضي الصراعات والأحقاد، وتتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم، لنمضي بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، لا إقصاء ولا تهميش، وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقا لدستور يرتضيه الجميع، وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف.

وطالب عقيله، الجميع، الدفع بجدية وصدق وإخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة، ودعمها بمختلف الوسائل، لتجاوز العنف والعبث، وترسيخ أسمى معاني الإخوة والمساواة، وتعزيز قيم التسامح لتصبح ثقافة سائدة، وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات، نحو العمل والبناء.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، يأتي بعد نجاح المجلس الرئاسي، في إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، ايذاناً ببدء توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.