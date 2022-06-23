من بنغازي.. رئيس وفد الاتحاد الإفريقي: شرعية حكومة باشاغا لا غبار عليها

أكد جان كلود رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برزافيل، ممثل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا أن شرعية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لا غبار عليها معربا عن أمله في أن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الاتحاد الأفريقي لإقامتها في ليبيا.

وأشاد كلود خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي وزير خارجية الكونغو برزافيل ووفد الإتحاد الأفريقي المرافق له بدور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب ووصفه بأنه العمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف كلود أنه والوفد المرافق له جاؤوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الإتحاد الأفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الأفريقي وأن الإتحاد يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي لهذه المحنة وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا.

وقدم وزير خارجية الكونغو برزافيل، تصوره بإقامة مؤتمر جامع برعاية الإتحاد الأفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.

وثمن القطراني دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة الليبيين، مضيفاً بأن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الإتجاه ومستعدة للتعاون مع جميع الخطوات الإيجابية التي تؤدي إلى الإستقرار.