«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

أُدرجت عواصم ليبيا والجزائر وسورية في قائمة من 10 مدن تعد الأسوأ في رفاهية العيش لعام 2022 وذلك وفقا لتنصيف مجلة «ذي إيكونوميست» الإنجليزية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وجاءت العاصمة الليبية طرابلس في المركز 170 عالميا في قائمة العواصم في أدنى مستوى للعيش وسبقتها الجزائر العاصمة بمركز واحد في الترتيب 169 عالميا، وقبلهما طهران (إيران) في المرتبة 163 بينما العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأخيرة 172.

أسباب تأخر المدن العربية في تصنيف «ذي إيكونوميست»

وقد أرجعت «ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت»، وهي وحدة المعلومات التابعة للمجلة تأخر هذه المدن العربية إلى عوامل الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والبيئة والبنية التحتية، إلى جانب الصراعات والحروب والإرهاب. في وقت غابت العاصمة اللبنانية بيروت عن التصنيف، بعدما دُمرت أحياء واسعة منها بفعل انفجار مروع شهده مرفأها العام 2020.

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ويتطلب على أي مدينة حتى تكون ضمن التصنيف الجيد أن تمثل «وجهة عمل»، أي مركزا اقتصاديا وماليا أو مطلوبة من الزبائن. كما اعتمد تصنيف 2021 على مؤشرات جديدة منها القيود الصحية لتقييم آثار الجائحة. وأدى ذلك إلى انتعاش متوسط نوعية الحياة سنة 2022، لكنه بقي دون مستوى ما قبل «كوفيد».

أفضل 10 مدن للعيش

وبخصوص أفضل 10 مدن للعيش حلت مدينة فيينا في صدارة التصنيف، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه العامين 2018 و2019. وخلفت العاصمة النمساوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزا بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.

وأُعطيت فيينا العلامة القصوى وهي 100 من 100 استنادا إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضا مثالية.

وحلت كوبنهاغن وزيوريخ بعد فيينا وجنيف. وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدم الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة بالتساوي) وفانكوفر (الخامسة) وتورنتو (الثامنة). وحلت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمة 23 مرتبة عما كانت عليه العام 2021. ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين، خلف مونتريال (23). واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمة بثماني درجات على مدريد (43). أما ميلانو الإيطالية حلت تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.