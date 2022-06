العرفي: الرئاسي لا يمكنه إصدار مراسيم حول فرض آليات دستورية معينة بشأن الانتخابات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المجلس الرئاسي لا يمكنه إصدار مراسيم حول فرض آليات دستورية معينة بشأن الانتخابات، وليس بإمكانه فرضها على الأرض، لذلك لن يصدر أي مراسيم.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: “لقاء عقيلة والمشري المرتقب سيكون حاسمًا في تجاوز المواد الخلافية التي بقيت بمباحثات القاهرة، ولو هناك إرادة من الممكن حسمها”.

