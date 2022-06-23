الداخلية منتهية الولاية: خسائر في الأرواح جراء اشتباكات زاوية الدهماني

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، اليوم الخميس، تسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مساء الأربعاء، في خسائر في الأرواح، والممتلكات، وترويع الآمنين، دون أن تكشف عدد الضحايا أو أسمائهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت بقلق شديد اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين “لا يتبعان لها”، محذرة من أن تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسة المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة.

وشجب البيان المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيرا عن موقف سياسي أو خلاف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام، ودعت إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت الوزارة أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن التحقيقات ستطال كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن، وأهابت بالمواطنين، الذين وقع عليهم الضرر المادي بالتوجه إلى مراكز الشرطة لإثبات هذه الوقائع.