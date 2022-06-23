الكوني: مشروع المصالحة يمهد الطريق لاستقرار ليبيا

أشاد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بمشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن المجلس الرئاسي، استطاع خلال أشهر معدودة من العمل الجاد، وضع حجر الأساس لمشروع وطني، يمهد الطريق لاستقرار ليبيا حتى تنعم بالتنمية والازدهار.

وقال الكوني، في كلمته في حفل إعلان الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي، أطلع على تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، والتي مزقتها الحروب، وتمكنت بعزم شعوبها في إنجاح المصالحة الوطنية، وأصبحت الآن تنعم بالازدهار.

وأكد أنه بمقدور الليبيين تجاوز الماضي، وأن يلتفوا حول ليبيا ويكون استقرارها وازدهارها، هو الطريق لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية، حتى تعود ليبيا أفضل مما كانت عليها، ويجب أن يكون حبنا لليبيا، دافعاً للعمل لكي تكون ليبيا آمنة ومستقرة.