وزارة الشؤون الاجتماعية: إحالة أذونات صرف منحة الزوجة والأولاد للمصرف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس إحالة أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الملحق رقم (1) يضم منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة2020 بالإضافة إلى ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021 والملحق الخاص بالأشهر الثلاثة الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022 بقيمة إجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالى 38 مليون دينار .

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك.