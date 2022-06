الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين بعدم استخدام انتهاء خارطة الطريق كأداة ضغط سياسي

ليبيا – أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أولويات الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل العودة للعملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية، مشددًا على أن الأطراف الليبية هي وحدها المسؤولة عن فشل العملية السياسية في البلاد، داعيًا القادة الليبيين إلى عدم استخدام انتهاء خارطة الطريق كأداة ضغط سياسي.

حق وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أوضح بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الانتخابات الليبية كان من المفترض أن تعقد في 24 ديسمبر الماضي، وأن اليوم يشهد انتهاء خارطة الطريق التي وضعت للمرحلة الانتقالية، حاثًا القادة الليبيين بعدم استخدام انتهاء خارطة الطريق التي وضعها الحوار الوطني كأداة ضغط سياسي.

وتابع حديثه: “أولويات الأمم المتحدة هي تسهيل العودة للعملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية، فالانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة المؤسسات الليبية للشرعية”.

حق ختم: “أننا لا نلقي باللوم على الشعب الليبي، لكن في نهاية المطاف هم المسؤولون عن الفشل وعدم توحدهم على كلمة واحدة، ونحن بذلنا جهودًا على مدار سنوات لتكوين حكومة وحدة وطنية”.

