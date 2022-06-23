رئيس مجلس النواب يثمن دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس وفد الإتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود ووفد الإتحاد الأفريقي المرافق له، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

المستشار عقيلة صالح، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، ثمن دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وارساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد الإتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برزافيل أن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الأفريقي.

كما أكد أيضاً بأن الإتحاد الأفريقي يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي الأزمة وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا.