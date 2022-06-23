داخلية الدبيبة: تابعنا بقلق شديد الأحداث المأساوية في زاوية الداهماني بطرابلس

اسنتكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس وقفل بعض الطرق الساحلية.

وقالت الوزارة في بيان إنها تابعت بقلـق شـديد مجريات الأحـداث المأساوية الـتي شـهدتها منطقـة زاويـة الـداهماني بالعاصمة طـــــــرابلس مساء أمس الأربعاء، إثـر الاشتباكات المسلحة الـتـي حـدثت بـيـن جهـازين أمنيـين لا يتبعـان وزارة الداخليـة، مـمـا تـســــــبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع الآمنين.

وأضاف البيان أن “وزارة الداخلية تستنكر هـذه الاشتباكات التي تحـدث مـن حـين لآخـر، والـتـي تسـبب ذعـر وخـوف المـواطنين ومـا يـنـجـم عـن ذلـك مـن تقــويض لسياسـة وزارة الداخليـة في المحافظـة عـلى الأمـن وحمايـة الأرواح والأعـــــــراض والممتلكـات العامـة”.

وشجبت الوزارة في بيانها كل المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيراً عن موقف سياسي أو خلاف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام، بحسب قولها.

ودعت إلى ضـبـط الـنـفـس وتغليـب المصلحة الوطنيـة العليـا، مضيفة: “الجميـع متسـاوون أمـام القـانون والتحقيقـات سـتطال كـل مـن يـهـدد أمـن واستقرار الوطن والمواطن”.

وأهابت وزارة الداخلية بـالمواطنين الـذين وقـع عليهم الضـرر المـادي بالتوجـه إلى مراكـز الـشـرطة لإثبـات هـذه الوقائع وأنها مستمرة في مهامها في سبيل إرساء دعائم الأمن.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبد الغني الككلي التابع لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ما أسفر عن مقتل شاب وعنصرين بالمليشيات المسلحة.