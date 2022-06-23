مدير مطار معيتيقة: الرحلات الجوية من وإلي المطار تسير بصورة طبيعية

أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، انتظام الرحلات الجوية من وإلى المطار وأنها «تسير بصورة طبيعية»، نافيا ما تردد بشأن إيقاف الحركة الجوية بالمطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولة، معتبرا أن ما أثير بالخصوص «شائعات لا صحة لها»، وفق تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الرسمية» مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك على خليفة ما أثير بشأن توتر الوضع الأمني قرب المطار الدولي الواقع شرق العاصمة طرابلس، وبعد يوم من اشتباكات جرت بين مجموعات مسلحة بزاوية الدهماني في المدينة خلفت قتيلين.

استعدادات مطار معيتيقة الدولي لموسم الحج

وأكدت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحة المطار على «فيسبوك» أن هناك تعاونا مكثفا هذه الأيام مع كافة الجهات الأمنية وشركة «ليبيانا» الراعي الرسمي لموسم الحج هذا العام، لتجهيز صالة المغادرة بالمطار والتي جرى تخصيصها حاليا لتسيير رحلات الحجيج وذلك بتوفير المستلزمات والإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

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وعُقد في وقت سابق اليوم، اجتماع برئاسة مدير عام المطار ضم مديري الإدارات والمكاتب بمقر إدارة المطار لمناقشة آلية التنسيق لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى نسبة انضباط تشغيلي لمغادرة الرحلات في مواعيدها المجدولة.