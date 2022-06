دغيم يثني على مبادرة اللجنة التحضيرية من أعضاء الجنوب بملتقى الحوار السياسي وجهودهم

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إنه وفق المادة الرابعة من خارطة الطريق اجتمع قرابة 30 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

دغيم لفت في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن الاجتماع تحضيري لجلسة اليوم الخميس الرسمية للملتقى مع توفير تقنية “زووم” لكل الأعضاء دون استثناء.

وأثنى دغيم على مبادرة اللجنة التحضيرية من أعضاء الجنوب بالملتقى وجهودهم على وجه الخصوص.

