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الشؤون الاجتماعية بـ”المؤقتة”: إحالة أذونات صرف ملاحق منحة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إحالة أذونات صرف ملاحق منحة الأولاد اليوم الخميس إلى مصرف ليبيا المركزي، للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية، لإيداعها في حسابات مستحقيها.
وأوضحت الوزارة في تدوينة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن إجمالي المبلغ وصل إلى 38 مليون دينار، ويشمل الصرف للملحق رقم (1) منحة الزوجة والأولاد عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020، وملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021، والملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022.
وأكدت الوزارة أن منحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى.

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صحيفة الساعة 24

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