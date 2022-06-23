تشكيل فريق عمل لوضع خطة للتخلص من مخلفات حربية عُثر عليها في مزدة

اتفق مسؤولو جهاز المباحث الجنائية على تشكيل فريق عمل من خبراء الألغام وتفكيك المتفجرات لوضع خطة عمل للتخلص من مخلفات حربية عُثر عليها بكميات كبير بالقرب من الأحياء السكنية في مدينة مزدة غرب البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فريقا من جهاز المباحث الجنائية ضم مدير إدارة الشؤون الفنية، ورئيس مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة، ورئيس العمليات، ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الجبل الغربي، زاروا مدينة مزدة بناءً على تعليمات من رئيس الجهاز.

كميات كبيرة من مخلفات الحرب عُثر عليها في مزدة

وأوضحت الوزارة أن زيارة الفريق إلى مزدة جاءت بعد ورود معلومات رسمية إلى جهاز المباحث الجنائية حول وجود «مخلفات حرب في عدة نقاط قريبة جدا من الأحياء السكنية» بالمدينة، مؤكدا أن الفريق المكلف قام بتفقد وتمشيط عدد من المناطق التي وردت حولها المعلومات لمعاينة الموقف.

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وأكدت وزارة الداخلية أن الفريق المكلف «قام بحملة تمشيط واسعة استمرت منذ صباح يوم أمس وحتى ساعة متأخرة من المساء طالت مسافات شاسعة داخل المدينة تبين خلالها وجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب وقنابل عالية الخطورة لم تنفجر بعد».

خطة عمل لتمشيط المنطقة

نوهت وزارة الداخلية بأنه سيجري تشكيل فرق عمل من خبراء الألغام وتفكيك المتفجرات التابعين لجهاز المباحث الجنائية، سيعكف على وضع خطة عمل لتمشيط المنطقة بدقة وتفكيك كل ما فيها من مخلفات حرب ونقل ما يمكن نقله إلى مواقع آمنة حتى التخلص منها بالطرق المتبعة، فيما سيتم تفجير ما يتعذر نقله في مكانه بعد اتخاذ كل تدابير السلامة والأمان نظرا لخطورة الموقف».

مخلفات حربية عثر عليها قرب الأحياء السكنية في مزدة. (وزارة الداخلية)

مخلفات حربية عثر عليها قرب الأحياء السكنية في مزدة. (وزارة الداخلية)

مخلفات حربية عثر عليها قرب الأحياء السكنية في مزدة. (وزارة الداخلية)