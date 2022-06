ليبيا- اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه من الطبيعي أن تستمر الدول الأجنبية وحتى العربية المستفيدة من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد في دعمها واعترافها بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولا أستغرب إن أعلنوا دعمهم لها صراحةً أو ضمنًا، فكلهم يسعى من أجل مصالحه ووجوده في وطن أصبح مرتعًا لمخابراتهم، بعد أن كانوا لا يحلمون مجرد الحلم في التدخل في شؤونه الداخلية”،

وأضاف: “لكن غير الطبيعي هو أن نرى هذا الصمت النخبوي والمجتمعي على ممارسات ستيفاني ويليامز وحماقات الدبيبة واستمراء مشاهدة العبث بسيادتنا ومقدراتنا من قبل عصابات مليشياوية في الداخل وشذاذ آفاق تقاطروا علينا من كل حدب وصوب”.

وتابع: “الخلاصة يا شعبنا الكريم لا تنتظروا حلًا لازمتكم من أعداء لا يريدون بنا خيرًا ولا من أصدقاء يحسدوننا على خيراتنا ولا من شركاء في الوطن باعوا أنفسهم للشيطان”.

The post امغيب: الصمت النخبوي والمجتمعي على ممارسات ويليامز وحماقات الدبيبة غير طبيعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية