المبعوث الإيطالي: ندعو للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

زار المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو العاصمة الإماراتية أبوظبي لإجراء مباحثات حول التطورات الليبية.

والتقى أورلاندو خلال الزيارة بمدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي سالم محمد الزعابي.

وقال المبعوث الإيطالي عبر “تويتر”: “شددت على أهمية تشجيع مسار ليبيا نحو الانتخابات بدعم من البعثة الأممية والمستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز”.

وأضاف: “دعوت إلى تجديد الجهود الليبية للحفاظ على الوحدة والاستقرار من خلال توسيع التوافق من خلال الحوار، واتفقنا على مواصلة التنسيق عن كثب”.