عقيله صالح لـ«وفد الاتحاد الأفريقي»: نقدر سعيكم لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

وثمن عقيله، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برزافيل أن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما أكد أيضاً أن الاتحاد الأفريقي يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي الأزمة، وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا.