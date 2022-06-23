المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية.. أسس علمية لوضع الخطط الوطنية

تمر ليبيا بمرحلة مهمة في تاريخها السياسي والاقتصادي والأمني، ما يستلزم وضع دراسات وخطط قائمة على أسس علمية للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة بالاستعانة بالمراكز المتخصصة، ويعد المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أحد هذه المؤسسات حيث يساعد صناع القرار على إعداد الاستراتيجية العامة للدولة في شتى المجالات.

قاعدة بيانات

رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أ.د مختار مفتاح أبوصاع قال إن المركزالذي تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم (394) لسنة 2021م يعنى بإعداد الاستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لا سيما تلك التي تضمن تحقيق المصالح العليا للدولة فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث بما يكفل تعزيز قدرة الدولة الليبية على مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة واستقرارها وما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث.

ونظرا لأن المعلومات هي أساس اتخاذ القرارات فقد أسندت للمركز مهمة إنشاء قاعدة بيانات متطورة ومتكاملة للدولة الليبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإجراء الدراسات والبحوث النظرية والعملية عن خطط الحكومة في مختلف المجالات وإبداء الرأي الإستشاري حولها وتزويد الحكومة ومؤسساتها بالبيانات والمعطيات والأثار المحتملة لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها .

بحوث ودراسات

وساهم المركز الذي يتبع حاليا إلى مجلس الوزراء في إعداد العديد من البحوث والدراسات في مختلف المجالات منها استطلاع الرأي العام الليبي حول إجراء الانتخابات كما تم تشكيل فريق متخصص يعمل على الإعداد لعقد مؤتمر الأمن الوطني الشامل بالإضافة إلى إعداد ورقة علمية حول تأثير المنظمات الحكومية وغير الحكومية حول الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكذلك إعداد دراسة استطلاعية حول رفع الدعم عن المحروقات.

ولدى المركز العديد من المشاريع التي يعكف على إنجازها بالتعاون مع باحثين في مختلف المجالات منها إعداد مشروع بحثي بشأن توجهات الرأي العام الليبي حول حاملي الرقم الإداري كما يعمل المركز على تنفيذ مشروع بحثي متكامل حول التداعيات الأمنية المترتبة عن الإنتشار غير المشروع للسلاح .

مجالات التعاون

ولأن نجاح أي عمل مرتهن بالتعاون مع المؤسسات المرتبطة به فإن المركز حريص على التواصل مع الجهات ذات الإختصاص ومنها مجلس التخطيط الوطني للمساهمة الفعلية في وضع استراتيجيات الحكومة المتوسطة وبعيدة الأمد لمواجهة مختلف التحديات التي تقف حجر عثرة أمام استقرار البلاد وتنميتها لا سيما إعداد الدستور وإجراء الانتخابات.

ويرتبط المركز أيضا باتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الليبية وعلى رأسها جامعة طرابلس ويتواصل كذلك مع عدد من الهيئات العامة منها الهيئة العامة للمعلومات والهيئة العامة للاتصالات وسلامة أمن المعلومات والهيئة الوطنية للبحث العلمي وعدد من المراكز البحثية منها مركز البحوث الاجتماعية ومركز الدراسات الأفريقية وكذلك وزارات الخارجية والداخلية والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني بالإضافة إلى المصرف الوطني للبذور ومجلس التطوير الاقتصادي والإجتماعي وبعض الأجهزة الأمنية.