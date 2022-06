سويس إنفو السويسري: إدانة الليبي أبو رمضان بتهم الاحتيال والتحريض

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن إدانة الداعية الإسلامي الليبي أبو رمضان بتهم الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية، بالإضافة للتحريض على الكراهية العنصرية.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “سويس إنفو” السويسري وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد إدانة محكمة في مدينة بيل – بيان السويسرية بهذه التهم والحكم عليه بالسجن لـ14 شهرًا مع وقف التنفيذ، فضلًا عن مواجهته الطرد من سويسرا لمدة 6 سنوات.

وأضاف التقرير: إن المحكمة خلصت إلى أن أبو رمضان تلقى بشكل غير قانوني مساعدة اجتماعية تبلغ نحو 45 ألف فرنك سويسري، أي 46 ألفًا و500 دولار أميركي؛ رغم تلقيه دخلًا من تنظيم عمليات الحج للمسلمين فيما تم تصديق اتهام دعوته إلى كراهية الأديان الأخرى خلال جلسة خطبة في مسجد المدينة.

وتابع التقرير: إن لائحة الاتهام بينت دعوته في الـ7 من يوليو من العام 2017 في مسجد الرحمن في المدينة إلى كراهية الناس بسبب دينهم أو عرقهم مع إطلاق مزاعم بشأن استهدافه لليهود والمسيحيين والهندوس والروس والشيعة، فيما نفى أبو رمضان كل ذلك وقال إن خطبه تم إساءة تفسيرها.

وبحسب التقرير، زعم أبو رمضان أنه لن يكون بأمان في ليبيا لكونه معارضًا لنظام العقيد الراحل القذافي، فيما أعلن محاميه أن موكله سيستأنف حكم المحكمة الذي احتاج المدعون العامون لقرابة 4 سنوات لإنهاء تحقيقهم الأولي بهدف التوصل إليه، بما في ذلك ترجمة خطبه من العربية إلى الألمانية.

