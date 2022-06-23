وزير خارجية الكونغو برزافيل: شرعية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لا غبار عليها

إستقبل نائب رئيس الوزراء علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي، رئيس وفد الإتحاد الأفريقي ، وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود ووفد الإتحاد الأفريقي المرافق له.

ورحب القطرانيبرئيس وفد الإتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برزافيل، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا ، والوفد المرافق له ، مثمناً دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وارساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة اليبيين، مضيفاً بأن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الإتجاه ومستعدة للتعاون مع جميع الخطوات الإيجابية التي تؤدي إلى الإستقرار.

من جهته أشاد جان كلود بحفاوة الإستقبال، مضيفاً: “بأنه والوفد المرافق له جاءوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الإتحاد الأفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الأفريقي وأن الإتحاد يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي لهذه المحنة وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا”.

كما أشاد جان كلود بدور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب ووصفه بأنه العمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار. كما أضاف جان كلود بأن شرعية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لا غبار عليها ويأمل في ان يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الإتحاد الأفريقي لإقامتها في ليبيا.

وقدم وزير خارجية الكونغو برزافيل، تصوره لنائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، بإقامة مؤتمر جامع برعاية الإتحاد الأفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة. وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية اسامة حماد قد استقبل وزير خارجية الكونغو برزافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له من الإتحاد الأفريقي، في مدينة بنغازي .