دومة: ماذا كان يفعل “الرئاسي” طيلة الفترة السابقة ما عدا تعيين السفراء للأقارب والأحباء؟

انتقد عضو مجلس النواب مصباح دومة تجاهل المجلس الرئاسي مسؤولياته تجاه المصالحة الوطنية منذ استلامه السلطة في مارس 2020، والبدء في تفعيلها بعد انتهاء ولايته بحسب الخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في جنيف.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “المجلس الرئاسي يبدأ عمله في نهاية مدته”، متسائلا: “فكم يستغرق من وقت لإنهاء المصالحة الوطنية؟”.

كما تساءل: “ماذا كان يفعل طيلة الفترة السابقة ما عدا تعيين السفراء للأقارب والأحباء؟ نهاية خارطة الطريق”.

وأعلن المجلس الرئاسي خلال مؤتمر اليوم الخميس، عن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن خطته تقتضي رفع مشروع قانون المصالحة إلى البرلمان في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر القادم.

وقال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني: “لم يتم حتى الآن تسمية أعضاء مفوضية المصالحة الوطنية”.