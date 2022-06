ليبيا- تطرق تقرير نشرته الخدمة الإعلامية والصحفية للمفوضية الأوروبية لفعاليات برنامج “ميد سي 4 فيش” بنسخته للعام 2022 الذي يستهدف دول عدة منها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد أن الهيئة العامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” هي القائمة على هذا البرنامج الطموح طويل الأجل، بوصفه مخططًا لجعل المصايد أكثر استدامة.

وأضاف التقرير: إن الأمد الزمني للبرنامج يمتد حتى العام 2030 ويمثل أحد الإنجازات المهمة لإستراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك ويجمع بين نماذج سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي ومشاركة أصحاب المصلحة في إطار بناء القدرات.

وبحسب التقرير، تتمثل أهداف البرنامج في خلق تكافؤ للفرص وضمان الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط؛ إذ تتم مناقشة الأولويات الوطنية على المستويين دون الإقليمي والإقليمي، بما توفر الإستراتيجية وقرارات الهيئة التوجيهات.

وتابع التقرير: إن الوحدات الفنية دون الإقليمية التابعة للهيئة تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الأنشطة المحلية وتبادل الخبرات وتنسيق أعمال المساعدة الفنية. كاشفًا عن تقديم المفوضية دعما ماليا للبرنامج بقيمة 8 ملايين يورو. مؤكدًا إنشاء الهيئة العامة لمصايد الأسماك4 وحدات فنية شبه إقليمية في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح التقرير أن ليبيا تقع في إطار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط التي تضمها إلى جانب عدة دول منها إيطاليا وليبيا ومالطا وتونس.

ترجمة المرصد – خاص

The post المفوضية الأوروبية: ليبيا في نطاق برنامج لاستدامة مصايد الأسماك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية