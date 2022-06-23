رغم تورطه في تجارة المخدرات.. داخلية الدبيبة تكلف “محمد السيفاو” برئاسة وحدة أمنية في الزاوية

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد السيفاو” برئاسة وحدة التحري والقبض “الجسر” في مدينة الزاوية.

ويأتي ذلك رغم تورط “السيفاو” آمر ما تسمى “القوة المساندة لوحدة المعلومات والتحري والقبض” في الزاوية، في عمليات تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية بالمنطقة الغربية.

وقالت مصادر إن “السيفاو” الشهير بـ”بابلو اسكوبار الزاوية” نسبة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير، يمتلك عددا من المحلات يستخدمها في بيع المخدرات والمشروبات الكحولية، ويرأس مجموعة من المرتزقة المسلحين، ويغطي على أعماله غير المشروعة بتبني عدد من الحملات الأمنية ضد الأجانب في المنطقة.