ليبيا الان

رغم تورطه في تجارة المخدرات.. داخلية الدبيبة تكلف “محمد السيفاو” برئاسة وحدة أمنية في الزاوية

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد السيفاو” برئاسة وحدة التحري والقبض “الجسر” في مدينة الزاوية.

ويأتي ذلك رغم تورط “السيفاو” آمر ما تسمى “القوة المساندة لوحدة المعلومات والتحري والقبض” في الزاوية، في عمليات تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية بالمنطقة الغربية.

وقالت مصادر إن “السيفاو” الشهير بـ”بابلو اسكوبار الزاوية” نسبة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير، يمتلك عددا من المحلات يستخدمها في بيع المخدرات والمشروبات الكحولية، ويرأس مجموعة من المرتزقة المسلحين، ويغطي على أعماله غير المشروعة بتبني عدد من الحملات الأمنية ضد الأجانب في المنطقة.

الوسوم

الزاوية السيفاو ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك