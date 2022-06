أسرته تناشد سلطات ليبيا والسيسي .. اختطاف رجل أعمال مصري في طرابلس

ليبيا – أكدت أسرة رجل الأعمال المصري ” صهيب فكري ” اختطافه في العاصمة طرابلس الايام الماضية على يد مسلحين واقتياده الى جهةمجهولة .

وعما إذا كان موقوفًا وليس مخطوفًا ، قال مصدر من الاسرة للمرصد : ” بحثنا في كل مراكز الشرطة ولدى الكتائب والجهات الأمنيةوالنيابات في طرابلس ولم نعثر على مايفيد بتوقيفه ولذلك فهو مختطف ” .

وأضاف المصدر أن عائلة المختطف تمر بوضع نفسي حرج متوجهة بالمناشدة للرئيس السيسي للتدخل والإفراح عنه.

كما ناشدت الأسرة السلطات الليبية وكافة الجهات الأمنية والعسكرية والعدلية في طرابلس بتولي الملف حتى العثور عليه وانهاء احتجازه غيرالقانوني .

وأوضحت الأسرة بأن المختطف ليس له أعداء ولا علاقة له بأي شأن سياسي هنا أو هناك مطالبة النائب العام المستشار الصديق الصوربالتدخل حتى العثور عليه .

جدير بالذكر أن ” فكري ” يعمل وأسرته في ليبيا منذ السبعينات وله شركة دعاية و إعلان خاصة تسمى شركة ” شمال أفريقيا للدعايةوالإعلان ” .

المرصد – خاص

