البعثة الأممية: ملتزمون بدعم «المصالحة الوطنية» التي يقودها الليبيون

أعرب الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، عن سعادته بحضور إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية اليوم الخميس.

وبحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر حسابها على “تويتر” فإن زينينغا، أشاد بجهود المجلس الرئاسي في هذا المجال الهام، وكرر التزام البعثة بدعم عملية المصالحة الوطنية التي يقودها الليبيون والتي ينبغي أن تشمل كافة مكونات المجتمع المختلفة بلا استثناء، بما في ذلك النساء والشباب.

وشدد زينينغا، على أهمية ارتكاز المصالحة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبما يكفل سماع أصوات الضحايا، مؤكداً وقوف الأمم المتحدة وشركائها، خاصة الاتحاد الأفريقي إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من أجل سلام دائم واستقرار ونمو شامل ومستقبل أفضل لكل الليبيين.

وأعلن المجلس الرئاسي خلال مؤتمر اليوم الخميس، عن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن خطته تقتضي رفع مشروع قانون المصالحة إلى البرلمان في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر القادم.