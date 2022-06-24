الفقيه: البعثة الأممية تريد فرض إرادتها على الليبيين

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن البعثة الأممية هي من استخدمت تاريخ 22 يونيو للتلاعب، حيث حددت المدة الزمنية لخارطة الطريق بـ 18شهرا.

وأضاف الفقيه، في تصريح صحفي أن موعد الانتخابات الذى حددته البعثة في 24 من ديسمبر العام الماضي، كان هو الموعد الحقيقي لعمر حكومة الوحدة لإنجاز مهمتها، وقد فشلت في إنجاز هذه المهمة.

وتابع الفقيه: بعد فشل حكومة الدبيبة في إجراء الانتخابات أصبح من الواجب البحث عن بديل.

وأشار إلى أن هذا ما فعله مجلسا النواب والدولة بتوافقهما على اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، إلا أن البعثة لم يرضها الحل الليبي الليبي، وأرادت التدخل وفرض إرادتها.