خلال لقائه جان كلود..عقيلة صالح يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

العنوان – القبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود.

وثمن صالح دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي.

وأشاد رئيس المجلس بسعي الاتحاد الأفريقي الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.

من جانبه أكد كلود أن الملف الليبي يحظى باهتمام بالغ وعلى أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الأفريقي.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل منذ سنوات من أجل تجاوز الشعب الليبي أزمته وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من جميع الأزمات التي تمر بها ليبيا.