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الهنقاري: عودة الدبيبة لفتح الإشارة الضوئية «البيفي» إصرار على إبعاد الفتنة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن إعادة عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فتح الإشارة الضوئية “البيفي” وإزالة السواتر الترابية بها، إصرار على إبعاد الفتنة، على حد تعبيره.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على “فيسبوك”:” نجاح الدبيبة في فتح الطريق وعودة حركة العالقين في الاتجاهين في زمن قصير، يشكر عليه”، على حد وصفه.

وأضاف:” إن ذلك جاء بالرغم من إهانته بقذف موكبة بالحجارة، واصل إصراره على إبعاد الفتنة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قد عاد إلى الإشارة الضوئية “البيفي” لفتحها وإزالة السواتر الترابية بعد طرده في وقت سابق على يد كتائب تاجوراء وإطلاق الرصاص على موكبه.

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صحيفة الساعة 24

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