العقوري يستنكر منع طائرة تقلّ وفد الاتحاد الأفريقي من زيارة مجلس النواب

العنوان – طبرق

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن استنكاره من قيام وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بمنع طائرة تقلّ وفد الاتحاد الأفريقي من زيارة مجلس النواب.

وأضاف العقوري، رغم أن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة للطائرة بمغادرة تونس متوجهة إلى ليبيا.

واعتبر رئيس اللجنة أن هذا الأمر يعد انتهاك لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، مشيراً إلى أن ماقامت به الوزارة يلحق الضرر كثيرا بصورة الدبلوماسية الليبية وبدور ليبيا الريادي في دعم جهود الإتحاد الأفريقي ويضرب بعرض الحائط بعلاقات الأخوة والصداقة مع الأفارقة.

وأكد العقوري أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.

ونوه إلى أن الإدارات الفنية مثل إدارة المراسم بوزارة الخارجية يجب أن تقوم بواجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية والأهواء الشخصية.

وأوضح ريس اللجنة أن الزيارة التي قام بها الوفد الأفريقي بعد محاولة منعه من قبل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية لمجلس النواب تأتي ضمن حرص مجلس النواب على دعم جميع الجهود الدولية وخاصة دور الاتحاد الأفريقي من أجل عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

يشار إلى أن الطائرة تقلّ على متنها وفداً من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونجو برازافيل وسفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا.