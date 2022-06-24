العقوري: “خارجية الدبيبة” حاولت منع زيارة وفد الاتحاد الأفريقي إلى بنغازي

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن استنكاره من محاولة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، منع طائرة تقلّ على متنها وفداً من الاتحاد الإفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونجو برازافيل وسفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، من زيارة البرلمان.

وأوضح العقوري في بيان أن الزيارة التي قام بها الوفد الإفريقي بعد محاولة منعه من قبل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، لمجلس النواب تأتي ضمن حرص مجلس النواب على دعم جميع الجهود الدولية وخاصة دور الاتحاد الإفريقي من أجل عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا .

وقال: ” كان من المقرر زيارة الوفد لمدينة القبة وبنغازي أمس الخميس للقاء عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار عمل الاتحاد الإفريقي على دعم السلام وتشجيع الحوار السياسي”.

وأضاف العقوري أنه على الرغم من أن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة لطائرة الوفد الإفريقي بمغادرة تونس متوجهة إلى ليبيا في انتهاك لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

وأشار إلى أن ما قامت به الوزارة يلحق الضرر كثيرا بصورة الدبلوماسية الليبية وبدور ليبيا الريادي في دعم جهود الاتحاد الإفريقي ويضرب بعرض الحائط بعلاقات الأخوة والصداقة مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة، وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.

ونوه إلى أن الإدارات الفنية مثل إدارة المراسم بوزارة الخارجية يجب أن تقوم بواجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية والأهواء الشخصية.