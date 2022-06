أبو جناح يبحث مع عميد وأعضاء بلدية البيضاء امكانية تحسين الخدمات الطبية للمواطنين

ليبيا – تباحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلّف رمضان أبو جناح مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء حول احتياجات المرافق الصحية بالبلدية، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان تكفّل ناجع باحتياجاتهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، أبرزها، استحداث مستشفى لعلاج الأورام، ومركز تخصصي لعلاج مرضى القلب بمدينة البيضاء، فضلًا عن توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى البيضاء التعليمي.

كما تناول الاجتماع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، من خلال دعم المراكز الصحية.

