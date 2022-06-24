بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء صيفية و ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بينما تبقى معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصي الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية بوجه عام ، واحتمال ظهور شبورة مائية إثناء الليل وفي الصباح باكر على سرت.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ على المناطق الساحلية, ومابين ( 38 – 41)مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، واحتمال ظهور شبورة مائية إثناء الليل وفي الصباح باكر على بعض جبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-35)مْ وعلي أجدابيا- جالو والجغبوب (38-42)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-44)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38 -41)مْ.

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