الحنيش: بيان الأمم المتحدة يعكس تمسكها بنتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف

ليبيا- قال عضو مجلس النواب محمد الحنيش إن بيان الأمم المتحدة يعكس تمسكها بنتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف والأجسام المنبثقة عنه (المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال) طالما لم تجر الانتخابات وتحل الأزمة الدستورية.

الحنيش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء وتعليقًا على بيان الأمم المتحدة بشأن تاريخ 22 يونيو بأنه ليس موعد انتهاء اتفاق جنيف أضاف: “الأمم المتحدة حريصة على تثبيت الاستقرار في ليبيا وعدم انزلاق البلاد في الفوضى والفراغ السياسي، وتعتبر حكومة الوحدة حكومة أمر الواقع”.

ودعا الحنيش الأمم المتحدة وبعثتها إلى التركيز على مشروع الدستور ودعم عملية الاستفتاء عليه بدل البحث عن قاعدة دستورية بديلة أو العودة إلى الدساتير السابقة، لافتًا إلى أن تجاهل الدستور يعد إهدارا للوقت والجهد وتدويرًا للأزمة وإطالة لعمر الأجسام المتصارعة على السلطة.

