الارصاد توضح اخر تطورات الكتلة الهوائية الساخنة ودرجات الحرارة المتوقعة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء صيفية وارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصي الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية مابين (31 – 36)مْ، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا (مناطق الدواخل – مناطق الوسط والجنوب) مابين (38 – 44)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج بوجه عام.

والله أعلــــــــــــــــــــم.