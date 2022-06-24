الحبيب: ينبغي اعتماد رد الخارجية على مصر ضد أي دولة تصدر تصريحا يمس سيادة ليبيا

أشاد وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين ببيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ردا على بيان الخارجية المصرية الذي نوه إلى انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في جنيف.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “بيان وزارة الخارجية ردا على الخارجية المصرية جاء في وقته، وينبغي تكريس هذه اللغة واعتمادها والرد بها فور صدور أي تصريحات من أي دولة أو جهة تمس بسيادة دولة ليبيا وترابها ومقدراتها وكل فعل أو قرار يمس بكرامة وفخامة مواطنيها”، وفق زعمه.

كما اعتبر قرار حكومة الدبيبة إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط مهما، لأنه سيحول المؤسسة إلى مركز قوة، على حد تعبيره.

وافتعلت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة أزمة تصريحات مع مصر، حين نقلت تصريحات عن المندوب المصري تامر مصطفى، نفتها وزارة الخارجية المصرية، واعتبرتها محاولة لتشتيت الانتباه عن انتهاء خارطة الطريق.

بدورها، أبدت الوزراة التي ترأسها نجلاء المنقوش استياءها من تعليق الحكومة المصرية على انتهاء مدة الحكومة وفقا لخارطة الطريق، واعتبرته تدخلا غير مقبول في الشأن السياسي الليبي.