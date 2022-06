غوقة: لا تستيطيع حكومتي باشاآغا أو الدبيية أن تقود ليبيا إلى الحل وإلى الانتخابات

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة إن خارطة الطريق تبدأ بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

غوقة وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” رأى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا تحتاج إلى وقت وخارطة فعلية وبرنامج عمل واضح، حتى تصل إلى الانتخابات، لكن أن تبدأ بالانتخابات هذا اتساق مع المطالب الليبية بإجراء الانتخابات، إلا أنه من الصعب، وفق تقديره.

وقال إن الحكومة غير قادرة على فرض الاستقرار في ظل وجود جماعات مسلحة منفلتة، مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية ليس في يد الليبيين.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ووبعثتها، التي أوجدت خارطة الطريق التي انتهت أمس، هي المعنية بإيجاد مخرج للأزمة، إذ لا تستيطيع حكومة باشاآغا أو الدبيية أن تقود ليبيا إلى الحل وإلى الانتخابات.

غوقة أكد أن ولاية حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، خاصة أنها فشلت في تنظيم انتخابات، إلا أن الأمر رهن بالأمم المتحدة، إذ قد يصدر عنها بيان يمدد لهذه الحكومة لحين إجراء الانتخابات.

