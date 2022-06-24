الحويج يصدر قرار بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم | أخبار ليبيا 24

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها.

القرار نص على حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

وأشار الحويج في قراره إلى حظر استخدام هذه المادة من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة اشكالها.

فضلا عن تصنيفها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

وشدد بالحظر التام على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق.

كما منع القرار تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

كما وجه القرار أيضًا على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار.

وأيضا وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.