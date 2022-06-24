امطير: بعض الليبيين شرهم ينافس الشيطان

رأت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن بعض الليبيين شرهم ينافس الشيطان، على حد قولها.

وجاء ذلك في مشاركة من امطير عبر صفحتها على “فيسبوك” لنفي أحد أبناء الزاوية ما تداولته صفحات ليبية شهيرة، لصورة والدته على أنها سارقة لأحد المحال وهاربة، وأكد أن “هذه المرأة هي أمه الغالية”، داعيا الله برعايتها وإطالة عمرها.

وأوضح المواطن أن أخاه التقط لها الصورة المتداولة في افتتاح المحل، مردفا: “حسبنا الله ونعم الوكيل في أصحاب هذه الصفحات، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من استغل هذه الصورة لهذا الشيء”.

بدورها، قالت امطير في مشاركتها عبر “فيسبوك”: “للأسف هناك بعض من البشر شرهم ينافس شر الشيطان”.