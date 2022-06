ليبيا – قالت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال إنها تابعت رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشكوى المثارة من المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية، معتبرةً ردها في غير محله ومجافيًا للواقع والحقيقة.

الوزارة أعربت في بيان لها عن استغرابها تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن الحكومة وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلًا في الشأن الليبي وتعديًا على السيادة الوطنية، باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية.

وأضافت الوزارة أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.

ورأت أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، وأن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها.

وفي هذا الصدد، أشادت وزارة الخارجية بما جاء في بيان الأمم المتحدة وحثها على الامتناع عن استخدام تاریخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، كما تشارك الخارجية الأسرة الدولية أسفها على ضياع أبرز معالم خارطة الطريق السياسية، وهي إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

The post خارجية تصريف الأعمال: تصريحات الخارجية المصرية بشأن الحكومة وخارطة الطريق تعدي على السيادة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية