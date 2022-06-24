أبوجناح يدرس استحداث مستشفى لعلاج الأورام في البيضاء

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبو جناح، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء، احتياجات المرافق الصحية بالبلدية، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وناقش الاجتماع ملفات عدة بينها استحداث مستشفى لعلاج الأورام، ومركز تخصصي لعلاج مرضى القلب بمدينة البيضاء، فضلا عن توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى البيضاء التعليمي، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية ببلدية البيضاء من خلال دعم المراكز الصحية.

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إصلاح النظام الصحي

وفي 13 يونيو، بحث أبوجناح مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مشروع إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا.

وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بأن مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، يتضمن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30% خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح.

وأضاف البيان أن الاجتماع جاء لمتابعة مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، لخدمة 90% من الحالات التي تعاني أمراضًا يتطلب علاجها تكاليف عالية، وخفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30% خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح.