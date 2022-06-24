أجواء صيفية في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تسود أجواء صيفية مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق أقصي الساحل الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية بوجه عام، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق جبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و35 درجة مئوية، وعلي أجدابيا- جالو والجغبوب بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

في حين تكون السماء في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.